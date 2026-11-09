Валерию Меладзе могут запретить выступать в Турции из-за Галкина*

Певцу Валерию Меладзе могут запретить выступать в Турции, а активисты начали продвигать этот вопрос из-за корпоративов с юмористом Максимом Галкиным* и концертов в Израиле, сообщает SHOT .

Турецкие активисты, выступающие против Израиля из-за конфликта в секторе Газа, обратили внимание на Меладзе. Их заинтересовало выступление артиста 28 октября в Кесарии. На концерте он не делал политических заявлений, но общественники обратили внимание и на то, что он несколько раз выступал на мероприятиях с Галкиным*, поддерживающим действия израильской армии.

После выяснения этих обстоятельств активисты рассматривают возможность обращения к властям Турции для запрета концертов Меладзе. Следующее выступление певца в стране запланировано на 2027 год.

Ранее концерт юмориста Галкина* в Стамбуле отменили из-за его заявлений в поддержку Израиля в Газе. Жители Турции были против этого выступления, так как комик живет в Израиле и поддерживает его в конфликте с Палестиной.

* Признан в России иностранным агентом.

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