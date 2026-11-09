В Подмосковье перевели 18 госуслуг в полностью автоматический режим

Восемнадцать госуслуг в Московской области предоставляются без участия человека — от приема заявления до принятия решения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Из 18 госуслуг, работающих по принципу авторешений, 11 относятся к социальной сфере. В их числе — выплаты на молочную кухню и многодетной семье, выдача справки на бесплатные зубные протезы и социальной карты на проезд.

Авторешения также внедрены в четырех услугах земельно-имущественной сферы, одной экологической и одной дорожно-транспортной услуге. Кроме того, без участия человека предоставляются сведения о задолженности за газ при покупке недвижимости.

Система самостоятельно запрашивает необходимые данные, обрабатывает заявление и проводит проверку. Решение формируется за одну минуту. С начала 2026 года вынесено более 414 тыс. авторешений.

В Мингосуправления отметили, что до конца 2026 года такой механизм заработает еще более чем в 50 госуслугах.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.