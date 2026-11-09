Стоматолог София Першина начала прием в Коломенской больнице

София Першина приступила к работе в стоматологической поликлинике Коломенской больницы. Врач ведет терапевтический прием пациентов старше 18 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

София Першина окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Стоматология». В 2025 году она прошла там профессиональную подготовку по специальности «Гигиенист стоматологический», а в следующем году планирует поступить в ординатуру по специальности «Стоматолог-ортопед».

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров сообщил, что учреждение продолжает привлекать специалистов, в том числе в стоматологическую поликлинику.

«Благодаря приходу новых врачей мы добились того, чтобы сроки ожидания приема врача-стоматолога взрослыми пациентами не превышали одного-двух дней. Стремимся к таким же показателям и на детском приеме», — рассказал Николай Макаров.

София Першина родилась в Коломне и со школьных лет мечтала стать стоматологом. После учебы она вернулась в родной город. Ее отец работает в этой же поликлинике зубным техником — с приходом дочери здесь появилась семейная династия.

Врач принимает по адресу: Коломна, ул. Калинина, д. 22. Записаться можно в личном кабинете портала «Здоровье» или в приложении «Добродел Здоровье», выбрав специальность «Стоматология терапевтическая». Также запись доступна по единому номеру 122 и через информаты поликлиник.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.