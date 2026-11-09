В Ленинском округе строят школу на 1375 учеников

ПИК возводит школу на 1375 мест в квартале «Восточное Бутово» Ленинского городского округа. Строители выполнили 30% монолитных работ по устройству фундамента и подземной части здания, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В школе площадью более 19 тыс. кв. м обустроят библиотеку, столовую с обеденным залом, медблок, спортивные залы с раздевалками и душевыми. Предусмотрены актовый зал с эстрадой, артистической и подсобными помещениями, административные кабинеты, помещения охраны, пожарного поста и технического персонала.

В блоке начальной школы разместят учебные кабинеты, игровые-спальни для первоклассников, помещения продленного дня и кружковых занятий. В блоке средней школы оборудуют профильные кабинеты второй и третьей ступеней обучения. Кабинеты естественных наук и информатики оснастят лаборантскими и помещениями для практических занятий. На территории создадут физкультурно-спортивную зону, установят спортивное оборудование и игровые комплексы.

Квартал «Восточное Бутово» расположен в 5 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Здесь уже открыты шесть из десяти запланированных детских садов и две из четырех школ. В квартале находятся две поликлиники, одна из них работает. Закрытые дворовые парки будут свободны от автомобилей, проект предусматривает многоуровневый паркинг.

В Подмосковье девелоперы ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group, «Брусника» и другие строят жилье и необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.