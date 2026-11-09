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В лесах Подмосковья за сутки не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 8 ноября не зафиксировали. На большей части региона 9–11 ноября ожидается III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

8 ноября на территории государственного лесного фонда Московской области лесных пожаров не зарегистрировали.

По прогнозу на 9, 10 и 11 ноября, на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах во все три дня прогнозируют I класс.

9 ноября и в ближайшие дни температура воздуха днем составит +4…+6 °C, ночью — +2…+5 °C. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. По народной примете, какова погода в ноябре, таков и май.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.