Врачи центра охраны материнства и детства Подмосковья прооперировали девочку

Девочка с двусторонним врожденным вывихом бедра перенесла реконструктивную операцию на левом тазобедренном суставе в Московском областном центре охраны материнства и детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Маленькая пациентка планово поступила в клинику детской травматологии и ортопедии Московского областного центра охраны материнства и детства. С рождения она наблюдается в консультативно-диагностической поликлинике центра и проходит поэтапное лечение двустороннего врожденного вывиха бедра.

Ранее врачи выполнили закрытые вправления головок обеих бедренных костей с последующей коррекцией гипсовыми повязками. Однако у ребенка сохранялись остаточная дисплазия тазобедренных суставов и нестабильность левого сустава. По результатам обследования врачи решили провести реконструктивную операцию.

«Во время вмешательства мы вернули головку бедренной кости на ее естественное место, укрепили сустав и скорректировали положение костей таза, чтобы обеспечить суставу правильную форму и устойчивость», — пояснил Александр Григорьев, главный внештатный детский специалист — травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач центра.

Такие случаи требуют тщательной предоперационной подготовки и индивидуального планирования каждого этапа лечения. Задача врачей — не только устранить анатомические нарушения, но и создать условия для правильного формирования и стабильной работы тазобедренного сустава, полноценного развития ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.