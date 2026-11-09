В Черноголовке «Август» представил Камбодже разработки по защите растений

Группа компаний «Август» приняла делегацию из Камбоджи в своем научно-исследовательском центре в Черноголовке. Участники встречи обсудили потребности камбоджийского рынка и перспективы торговых связей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Российский производитель средств защиты растений «Август», зарегистрированный в Московской области, познакомил делегацию Камбоджи со своими научными разработками и производственными возможностями. Гости встретились с генеральным директором группы компаний Александром Усковым и осмотрели исследовательскую инфраструктуру. Камбоджийская сторона рассказала о потребностях внутреннего рынка страны.

В делегацию вошли президент Камбоджийско-Российского торгового дома, владелец MOYA Cambodia Co., Ltd. доктор Гнел Ратха, торговый атташе посольства Камбоджи в Москве Самеди Хонг и кандидат экономических наук, доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Марина Холод.

Центр создали при поддержке правительства Московской области. Компания воспользовалась региональной программой «Земля за 1 рубль». Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме. Работы начались в декабре того же года, а в ноябре 2025 года объект ввели в эксплуатацию. Инвестиции в строительство, оснащение и запуск превысили 8 млрд рублей.

Научный комплекс площадью 25 тыс. кв. м включает химический и биологический исследовательские кластеры, а также комплекс искусственного климата «Биотрон» площадью 4 тыс. кв. м. Центр обеспечивает полный цикл исследований — от лабораторных экспериментов до масштабирования технологий. Основные направления работы — создание средств защиты растений, синтез действующих веществ, биотехнологии и селекция.

В компании отметили, что визит позволил познакомить зарубежных партнеров с российскими разработками и обсудить возможные направления дальнейшего сотрудничества.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.