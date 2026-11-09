Школьники Подмосковья изучат создание интерфейсов на «Уроке цифры»

Новый цикл «Урока цифры» на тему «Пользовательские интерфейсы» стартовал для школьников Подмосковья. Занятие можно пройти в школе или дома до 6 декабря, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Школьники узнают, как создаются пользовательские интерфейсы и как изучение пользовательского опыта помогает сделать продукт удобнее и понятнее. Интерактивные игровые задания позволят учащимся попробовать улучшить интерфейсы различных устройств и познакомиться с современными технологиями их создания.

Урок включает обучающую видеолекцию и интерактивный тренажер для закрепления знаний. У тренажера три уровня сложности — для начальной, средней и старшей школы.

Заниматься можно в школе или дома. Тренажер доступен до 6 декабря на платформе «Урока цифры». По итогам прохождения участники получат сертификаты.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.