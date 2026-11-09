В Подмосковье искусственный интеллект проверит оборот строительных отходов

Минэкологии Подмосковья реализует пилотный проект видеоконтроля за обращением с отходами строительства, сноса и грунтами в Домодедовском и Истринском районах. Для этого используют платформу группы ЦРТ «Визирь.VLM», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии планирует создать систему видеоаналитического контроля за обращением с отходами строительства, сноса и грунтами. Она позволит отслеживать соблюдение требований, выявлять отклонения от технологических процессов и формировать отчетность для надзорных органов.

«Это решение позволит обеспечить автоматизацию контроля ключевых процессов на площадках, повысить прозрачность операций по утилизации и вовлечению строительных отходов во вторичный оборот», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В пилотном проекте в Домодедовском и Истринском районах используют платформу «Визирь.VLM». Визуально-языковая модель анализирует информацию обо всем поступающем на объекты грузовом транспорте и сверяет данные с региональными системами. Она автоматически выявляет нарушения, включая несоответствие перевозимого груза и несоблюдение требований обращения со строительными отходами.

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский сообщил, что компания реализовала более 550 проектов на базе платформы компьютерного зрения «Визирь» на спортивных и транспортных объектах, в городах и регионах. Он назвал новым трендом объединение классической видеоаналитики с генеративным искусственным интеллектом.

Платформа не только фиксирует события с помощью видеокамер, но и отвечает на вопросы на естественном языке. Например, по запросу о выявленных за день нарушениях она автоматически подготовит отчет для дальнейшего реагирования Минэкологии.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.