«В зале ЧС, выходим!»: эвакуация фанатов с концерта ЛСП попала на видео

Момент эвакуации фанатов ЛСП с концерта в Краснодаре попал на видео

Появилось видео эвакуации фанатов рэпера ЛСП (настоящее имя Олег Савченко — ред.) из краснодарского дворца спорта «Олимп» во время концерта. Здание покинули свыше 3 000 человек, сообщает SHOT .

Во время выступления артиста на сцену вышла организатор. Она попросила зрителей спокойно собраться и покинуть помещение, так как в зале чрезвычайная ситуация.

«Молодые люди, минуточку внимания! Пожалуйста, тихонечко, спокойно собираемся и покидаем помещение. В зале чрезвычайная ситуация!» — заявила организатор.

При этом она заверила, что выступление продолжится позже. Однако ждать осталась лишь половина фанатов. После их запускали в здание по одному.

Как уточняет Mash, никаких подозрительных предметов найдено не было, поэтому спустя примерно час артист продолжил выступать.

Ранее людей эвакуировали с концерта ЛСП из-за анонимного сообщения о минировании краснодарского дворца спорта. На месте работали сотрудники экстренных служб.

