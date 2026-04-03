Здание заминировано: фанатов рэпера ЛСП эвакуировали с концерта в Краснодаре
В краснодарском дворце спорта «Олимп» эвакуировали посетителей с концерта белорусского рэпера ЛСП (настоящее имя Олег Савченко — ред.). На месте работают экстренные службы, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, концерт начался по расписанию примерно в 20:30. Спустя 40 минут всех зрителей попросили срочно покинуть здание.
На место прибыли полицейские, кинологи и бригады скорой помощи.
Как уточняет Mash, причиной эвакуации более 1 000 фанатов стало анонимное сообщение о минировании дворца спорта. Они ждут на улице уже больше часа, территория оцеплена.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.