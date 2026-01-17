В столице прощаются с актером Игорем Золотовицким

Золотовицкого не стало 14 января 2026 года, ему было 64 года. В последнее время он боролся с раком желудка.

По словам сыновей артиста, он боролся с болезнью до последнего и держался бодро во время того, как врачи увозили его в реанимацию в тяжелом состоянии.

На церемонию прощания, которая проходит в МХТ им. Чехова, пришли Станислав Дужников, Андрей Ургант, Кристина Бабушкина, Игорь Угольников, Константин Хабенский, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Константин Эрнст, родные и друзья заслуженного артиста РФ.

Телеграммы со словами соболезнования прислали мэр столицы Сергей Собянин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова.

Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

