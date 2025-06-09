В Серпухове прошел фестиваль «Сказка Град»

В парке им. Олега Степанова в Серпухове состоялся фестиваль «Сказка Град», который объединил детей и взрослых, побуждая в сердцах любовь к вечным сказочным истинам: доброте, честности, уважение и дружбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сказочный фестиваль в Серпухове воплощается в реальность второй раз. Мероприятие собрало в парке героев самых известных сказок, чтобы приблизить каждого гостя мероприятия к культурно-историческому наследию нашей страны. В этом году тематика посвящена «Тайне Цветодива» — загадочному цветку, который распускается в ночь летнего солнцестояния, раз в год.

Программа фестиваля масштабная: мастер-классы промыслов и ремесел от рукодельниц, творческие конкурсы, музыкальный спектакль «Сказка о Царевне Несмеяне», состязания богатырской силы и другие активности, концерт творческих коллективов округа, хоровод-флешмоб в конкурсных костюмах. Завершился праздник сказки световым шоу.

Ценно, что сказка, как жанр фольклора, не теряет своей актуальности на протяжении тысячелетий, передается из поколения в поколение. Интерес к народным традициям и творчеству сохраняется и продолжает расти.

В Серпухове большой вклад в популяризацию и развитие отечественной культуры вносят наши парки при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Каждый фестиваль неповторим, а новые проекты помогают укреплять духовно-нравственные ценности нашего общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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