Эксперт предупредила: большой взнос по ипотеке может стоить миллионы

Стремление увеличить первоначальный взнос по ипотеке не всегда помогает сэкономить на переплате: при льготной программе выгоднее сохранить финансовую подушку, тогда как в комбо-ипотеке дополнительный миллион рублей может существенно сократить будущие расходы на проценты, рассказала РИАМО руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

По данным исследования аналитического центра ГК «Гранель», 40% россиян, оформивших ипотеку, взяли кредит на максимальный срок с первоначальным взносом в 20%. При этом 19% потенциальных заемщиков, планирующих оформить ипотеку, стараются увеличить первоначальный взнос, чтобы снизить последующую переплату.

По словам Газетдиновой, такая стратегия оправдана далеко не всегда. В 2026 году при ключевой ставке ЦБ в 14% рыночные ипотечные кредиты выдаются примерно под 17–19% годовых, поэтому желание уменьшить сумму займа понятно. Однако при наличии права на льготную программу отдавать почти все накопления ради увеличения взноса может быть ошибкой.

«Лучше внести минимальные 20% по семейной ипотеке, чем отдавать почти все накопления ради снижения тела ипотечного кредита, оставшись при этом без финансовой подушки», — пояснила эксперт.

Сейчас семейная ипотека позволяет семьям с детьми оформить кредит по ставке до 6% годовых. При этом с 1 октября 2026 года ожидается изменение условий программы: ставка может зависеть от количества детей. Для семей с двумя детьми она должна сохраниться на прежнем уровне, а для заемщиков с одним ребенком может вырасти до 12%.

В такой ситуации, считает Газетдинова, семьям с одним ребенком имеет смысл не откладывать покупку на длительный срок ради увеличения первоначального взноса, если есть возможность оформить льготную ипотеку на действующих условиях.

А вот в случае комбо-ипотеки ситуация противоположная. Здесь существенная часть кредита выдается по рыночной ставке, поэтому увеличение первоначального взноса способно заметно снизить переплату.

«Решение отложить покупку на несколько месяцев ради накопления большего первоначального взноса в этом случае будет оправданным», — отметила Газетдинова.

В качестве примера эксперт привела квартиру в Москве стоимостью 33,4 млн рублей. При комбо-ипотеке рыночная часть может составлять до трех четвертей платежа. Поэтому каждый дополнительный миллион рублей первоначального взноса, направленный на уменьшение части кредита под 17%, способен сэкономить до 4 млн рублей переплаты в долгосрочной перспективе. Для сравнения, такой же миллион, направленный на уменьшение льготной части кредита, дает значительно меньший эффект.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года рыночную часть комбо-ипотеки разрешено рефинансировать по более низкой ставке, сохраняя льготные условия для первой части кредита. Это позволяет заемщику в дальнейшем снизить стоимость рыночного займа без потери льготы.



Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.