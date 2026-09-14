Врач-терапевт Хухрев назвал признаки резкого повышения давления

Не все люди ощущают повышение давления, из-за чего можно пропустить инсульт или инфаркт. Терапевт Алексей Хухрев советовал обратить внимание на покраснение лица, красные пятна на груди и ощущение, что человек «поплыл».

«Как правило, все-таки какие-то признаки имеются. Прежде всего люди идут пятнами, то есть расширяются артериолы, у человека краснеет лицо, идут по груди красные пятна, человек может чуть-чуть „поплыть“. Это вот обычно и есть признаки того, что давление повысилось. Чем это опасно? При резких подскоках давления это чревато разрывами сосудов, артерий и т. д. Самое неприятное, что с человеком может случиться, это геморрагический инсульт. Инфаркты на фоне повышения давления тоже случаются, потому что в ответ на повышение давления может наступать спазм сосудов», — предупредил Алексей Хухрев в эфире радио Sputnik.

Врач назвал ошибкой попытку быстро снизить давление. По его словам, это нужно делать в течение 12–24 часов. Резкое снижение может привести к ишемическому инсульту, инфаркту, почечной недостаточности и другим осложнениям.

Хухрев рекомендовал обратиться к терапевту, чтобы тот подобрал постоянную базовую терапию. Ее цель — не допускать повышения давления.

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