Девочка-подросток душила скакалкой малыша, решившего потрогать ее скейт

Россиянка Лейла рассказала в своем блоге, что ее маленького ребенка на детской площадке чуть не задушила девочка-подросток.

Дети играли на площадке. Девочка, у которой был скейт, прыгала на скакалке. Малыша Лейлы заинтересовал скейт, он решил его потрогать. Но когда годовалый ребенок подошел и протянул руку, то девочка перестала прыгать, встала около него, накинула ему скакалку на шею и затянула ее.

Мама сразу подбежала, стала кричать: «Что ты делаешь?»

«Она на меня никак не отреагировала, дальше также стояла со скакалкой в руке. Я говорю: „Ты думай головой, что делаешь“. Наклоняюсь поднять своего ребенка, и она его пинает еще», — добавила Лейла.

По ее словам, сначала она не хотела идти в полицию или как-то предавать дело огласке, но подумала, вдруг девочка может навредить кому-то еще.

Также блогер отметила, что у ребенка могут быть особенности развития, но в этом случае у нее должны быть сопровождающие. А если у девочки все в норме, то к ней и родителям возникает множество вопросов.

Подписчики поддержали Лейлу. Они считают, что родителей девочки обязательно нужно найти, так как у подростка может быть проявление антисоциального расстройства личности.

«Надо искать родителей, если больна, то спросить, где сопровождающий, если здорова, то заявление в милицию», — написала комментатор.

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