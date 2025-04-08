В Раменском парке пройдет «Фестиваль космических чудес»

12 апреля во всем мире отмечают День космонавтики. В честь этого знаменательного события в Раменском городском парке пройдут праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый полет человека в космос состоялся в 1961 году. Сразу после возвращения Юрия Гагарина из этого опасного путешествия в СССР было выпущено множество плакатов на тему подвига этого отважного человека. С 15.00 до 18.00 на детской велотрассе гости парка смогут увидеть фотовыставку советских плакатов ко Дню космонавтики «Первые в мире» (0+).

Кроме этого, с 15.00 до 15.40 на пункте проката и на детской велотрассе состоится мастер-класс объемная аппликация «Космонавт в открытом космосе». К участию приглашаются жители округа, желающие проявить свою креативность.

С 15:40 до 16:30 на детской велотрассе пройдет анимационная программа «Загадки космоса». Вас ждут увлекательные задания в игровой форме. В Центральном шатре с 16:00 до 17:30 гости парка смогут поучаствовать в квесте по парку «Космическое путешествие». На этом мероприятии вам предстоит преодолевать трудности и решать интересные задачи.

В этот день будет также и историческая составляющая. С 16.20 до 17.00 на пункте проката и детской велотрассе вам прочитают интерактивную лекцию «Белка и Стрелка. Путь на орбиту». Лекция рассчитана прежде всего на детей. Белка и Стрелка — это собаки-космонавты, совершившие космический полет еще в августе 1960 года. На этой же локации в 17.00 вас ждет мастер-класс «Космическая вышивка на открытках». А закончится мероприятия в честь Дня космонавтики зажигательными праздничными танцами «КосмоДиско» на площадке Лира. Они будут длиться целый час, с 17.00 до 18.00. Возрастные ограничения вышеописанных мероприятий: 6+

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