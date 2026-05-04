В Павлово-Посадском округе прошел концерт к 1 Мая

Праздничный концерт «Мир! Труд! Май!» прошел 2 мая в Доме культуры «Большедворский» Павлово-Посадского городского округа. Для жителей выступили местные творческие коллективы и приглашенные артисты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе приняли участие вокальная студия «Мастерская Алисы», Камила Мелиева, коллектив эстрадного танца «Феерия», Алексей Кузьмин, Александр Юдин и коллектив гитаристов «Аккорд», танцевальный коллектив «Дворяночка», Афина Паршина, Виктория Кузьмина, Владимир Котов и Ольга Титова. Специальным гостем стал артист Дома культуры «Октябрь» Юрий Филатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.