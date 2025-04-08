В парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики

12 апреля более чем в 90 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие «Фестиваль космических чудес», приуроченное к празднованию Дня космонавтики. Для гостей пройдут костюмированные шествия, выставки моделей космических кораблей, мастер-классы по наблюдательной астрономии, квест-игры, концертные программы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главной космической площадкой празднования Дня космонавтики традиционно станет Центральный городской парк Королева. Посетителей ждут кулинарное шоу по приготовлению планетных блинчиков, выставка фотографий проекта «Шаг в Космос», советская настольная игра «Астрономия» и творческие мастер-классы. Важной частью мероприятия станет показ документального фильма о Юрии Гагарине. Вечером все желающие смогут понаблюдать в телескоп за звездами.

В 2024 году парки Королева запустили образовательный проект «Шаг в космос». В его рамках в Центральном городском парке еженедельно проходят бесплатные открытые уроки по астрономии. На занятиях все желающие могут узнать интересные факты о космических объектах и истории космонавтики. Особую роль в проекте занимают вечерние наблюдения в телескоп.

Городской парк, Павлово-Посадский г. о., организует экспозицию под открытым небом от Музея Валерия Быковского и откроет зону сухого пайка «Космический завтрак». Для юных посетителей пройдут мастер-классы «Космический маскарад» и «Моя ракета», а также лекция «Первый полет в космос. Первый отряд космонавтов».

В парке культуры и отдыха, Жуковский г. о., все желающие смогут отправиться на научное шоу, где проведут 12 опытов с электричеством и физикой плазмы, или посетить интерактивно-познавательную программу «От винта». Узнать больше об устройстве Вселенной можно на лекции «Тайны далеких галактик» и в квест-игре. Украшением праздника станет концертная программа.

В парке семейного отдыха, г. о. Дубна, проведут мастер-класс по наблюдательной астрономии в телескоп, костюмированное шествие «Парад планет» и научную квест-игру «Космическое путешествие». В завершении праздника на большом экране покажут видеообращение космонавтов с Международной космической станции.

Центральный парк, г. о. Долгопрудный, приглашает гостей на фотовыставку, посвященную местным выдающимся космонавтам, и познавательный лекторий о космосе и вкладе долгопрудненских космонавтов в развитие космической отрасли. Также для всех желающих подготовили творческие мастер-классы и концертную программу.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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