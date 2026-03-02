В Наро-Фоминском округе прошел конкурс «Славься, Отечество»

сегодня в 17:23

Фестиваль «Славься, Отечество!» состоялся 27 и 28 февраля в Доме культуры «Мечта» в Селятино Наро-Фоминского округа. На сцене выступили более тысячи артистов из Подмосковья и других регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс вновь собрал аншлаг в Доме культуры «Мечта». В течение двух дней на сцене выступили более тысячи артистов. Участники представили номера в направлениях вокала, хореографии, инструментального творчества и художественного слова.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки и серьезную конкуренцию между коллективами и солистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.