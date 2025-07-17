В Москве началась церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Гражданская панихида по кинорежиссеру, народному артисту РФ Александру Митте началась в Центральном доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Родные, близкие, коллеги по кинематографу и поклонники творчества известного режиссера собрались на церемонию прощания. Гроб с телом Митты установили на сцене зала. Он находится в окружении веков и цветов.

Церемония продлится до 14 часов. До этого времени все желающие смогут выразить свое почтение кинорежиссеру и проводить его в последний путь.

Митта скончался 14 июля из-за рака почки. В последнее время он был на паллиативном лечении в хосписе.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он отучился на режиссерском факультете во Всесоюзном государственном институте кинематографии.

Снял большое количество работ. Наиболее популярные из них — «Граница. Таежный роман», «Сказка странствий» и «Москва, любовь моя». Получал премию ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал» и «За лучшую режиссуру».