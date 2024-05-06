В Кремлевском дворце раскрыли, выступит ли Орбакайте на концерте 1 июня

В Кремлевском дворце заявили, что не в курсе участия Орбакайте в концерте 1 июня

Пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский заявил, что впервые слышит о том, что певица Кристина Орбакайте якобы выступит на концерте «Все лучшее — детям!» Мероприятие пройдет 1 июня, сообщает «Абзац» .

Ярошевского также обратил внимание, что концертная программа может быть изменена даже непосредственно в день проведения события. По словам представителя Кремлевского дворца, решение об отмене или участии артистов в концерте принимает напрямую организатор.

«Я ничего об этом не знаю. Тем более в этих сборных концертах артисты меняются буквально каждый день», — поделился Ярошевский.

Ранее поступала информация, что Орбакайте планирует собственный тур по 10 городам США и Канады. До турне дочь певицы Аллы Пугачевой может выступить на корпоративах и концертах в России.