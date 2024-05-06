Уехавшая в США Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию из-за денег

Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из страны в США, намерена снова вернуться, чтобы зарабатывать на закрытых концертах. При этом стоимость выступления дочери Аллы Пугачевой выросла с 4,5 до 5,5 млн рублей, сообщает Mash .

Сегодня Орбакайте занимается планированием своего тура по 10 городам США и Канады. До этого певица может выступить на корпоративах и концертах в РФ. По словам окружения дочери примадонны, в американских пабах отсутствует спрос на выступления Орбакайте с ценником 350-450 долларов.

При этом стоимость выступления в РФ по сравнению с декабрем прошлого года выросла с с 4,5 до 5,5 млн рублей. А вот райдер певицы не изменился: люксовые отели и авто, а также охрана и полная секретность.

Впервые Орбакайте вернулась на Родину из Штатов, где проживает ее семья, в конце 2023 года и выступила гала-концерте «Песня года». В феврале она вернулась на Запад.

Ранее Кристина Орбакайте показала редкие фото с отцом в день его рождения. В апреле Миколас Орбакайте отпраздновал 79-летие.