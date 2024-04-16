Кристина Орбакайте показала редкие фото с отцом в день его рождения

Миколас Орбакайте празднует 79-летие 16 апреля. В праздничный день его дочь от Аллы Пугачевой Кристина опубликовала в личном блоге редкие семейные фотографии и написала лаконичное, но теплое поздравление: «С днем рождения, папа!».

На опубликованных кадрах экс-муж Пугачевой улыбается в окружении внуков. Исполнительница хита «Миллион алых роз» была замужем на Миколасом Орбакайте четыре года. В этом браке родилась Кристина Орбакайте.

После развода Пугачева выходила замуж еще четыре раза. Сейчас она является женой юмориста Максима Галкина*.

Ранее сообщалось, что Кристину Орбакайте не пустили в Кремль. Она должна была выступать на мероприятие в честь Международного женского дня, но ее номер отменили.

*внесен в список иноагентов Минюстом РФ.