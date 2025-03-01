В Химках провели праздничную программу «Душа моя, Масленица»

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках провели программу «Душа моя, Масленица». В преддверии традиционного праздника для гостей организовали концерт, народные игры и творческие мастер-классы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Также к мероприятию присоединился депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

«В Химках всегда с большим размахом празднуют Масленицу. Этот праздник для меня — наша история и наши корни. Он показывает наш дух, широту нашей души и русских сердец», — поделился Владислав Мирзонов.

На сцене комплекса выступил детский фольклорный ансамбль «Зарянка». Юные артисты представили номера с народными песнями и танцами. Выступление детей дополнили тематические костюмы.

Кроме того, в программу вошли: народные игры, мастер-классы и, конечно же, хоровод. После весёлых активностей участников ждали блинные угощения с вареньем и мёдом.

Отметим, в завершение масленичной недели для жителей и гостей города подготовили праздничную программу «Солнечная Масленица» с народными гуляниями, хороводами и угощениями. Центральной площадкой празднования станет парк Толстого. Тематические программы также ожидают посетителей парков Величко, «Дубки», «Экоберег» и «Подрезково». Гуляния проведут 2 марта, начало — в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.