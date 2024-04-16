В Госдуме назвали Аллу Пугачеву «бабушкой, которая когда-то пела»

«Для современной России, причем в силу объективных причин, для той же молодежи она является той же бабушкой, которая когда-то для кого-то пела», — заявил Шолохов.

По его мнению, для молодых людей артистка — не кумир. Более того, молодежь не воспринимает песни Пугачевой как те, которые стоит слушать. При этом депутат не отрицает, что во времена СССР певица была действительно популярной.

Ранее в окружении Пугачевой заявили, что она планирует вернуться в Москву, однако ненадолго. По словам знакомых Примадонны, артистка приедет в родную страну одним днем.

Недавно исполнительница отмечала 75-летие, но на ее день рождения никто не пришел. Небо над Израилем, где проживает артистка, закрыли после нападения со стороны Ирана. На юбилей Примадонны, который она праздновала 15 апреля, планировали приехать 160 гостей.