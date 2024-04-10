Знакомые проговорились, когда Алла Пугачева вернется в Россию

В окружении певицы Аллы Пугачевой заявили, что она планирует вернуться в Москву, однако ненадолго. По словам знакомых Примадонны, артистка приедет в родную страну одним днем, сообщает kp.ru .

Приятели певицы говорят, что Алла Борисовна может вернуться в Москву летом 2024 года, чтобы решить некоторые дела. Пугачева также намерена проведать свой замок в подмосковной деревне Грязь.

«Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок», — рассказали в окружении Примадонны.

Ранее Алла Пугачева заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Она также раскритиковала певца Стаса Михайлова, который осудил уехавших из страны звезд. За это общественники потребовали признать ее иноагентом.