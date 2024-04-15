На юбилей Пугачевой никто не пришел из-за атаки Ирана на Израиль
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Певица Алла Пугачева не смогла отметить свое 75-летие в компании гостей из-за того, что небо над Израилем, где проживает артистка, закрыли после нападения со стороны Ирана. На юбилей Примадонны, который она празднует 15 апреля, планировали приехать 160 гостей, сообщает kp.ru.
После массированной иранской атаки в Израиле начала работать противовоздушная оборона (ПВО), из-за чего в небе над страной ввели бесполетную зону. Сейчас Пугачева вместе с детьми находится в израильской Кесарии, где вынуждена «бегать по укрытиям и бомбоубежищам».
Издание пишет, что на юбилей артистки должны были приехать 160 человек, однако из-за последних событий празднование пришлось отменить.
Ранее знакомые Пугачевой заявляли, что певица может вернуться в Россию летом 2024 года. По словам окружения артистки, Алла Борисовна приедет на родину «одним днем» и намерена посетить свой замок в подмосковной деревне Грязь.