На юбилей Пугачевой никто не пришел из-за атаки Ирана на Израиль

Певица Алла Пугачева не смогла отметить свое 75-летие в компании гостей из-за того, что небо над Израилем, где проживает артистка, закрыли после нападения со стороны Ирана. На юбилей Примадонны, который она празднует 15 апреля, планировали приехать 160 гостей, сообщает kp.ru .

После массированной иранской атаки в Израиле начала работать противовоздушная оборона (ПВО), из-за чего в небе над страной ввели бесполетную зону. Сейчас Пугачева вместе с детьми находится в израильской Кесарии, где вынуждена «бегать по укрытиям и бомбоубежищам».

Издание пишет, что на юбилей артистки должны были приехать 160 человек, однако из-за последних событий празднование пришлось отменить.

Ранее знакомые Пугачевой заявляли, что певица может вернуться в Россию летом 2024 года. По словам окружения артистки, Алла Борисовна приедет на родину «одним днем» и намерена посетить свой замок в подмосковной деревне Грязь.