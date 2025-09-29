В ФПБК потребовали проверить Тимати на отмывание денег

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией сообщил о направлении запроса в прокуратуру с целью проведения проверки в отношении рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати. Причиной обращения стали подозрения в отмывании денег через структуры, связанные с артистом. В ФПБК выявили наличие признаков сомнительных сделок в деятельности компаний, имеющих отношение к Юнусову, передает NEWS.ru .

Представители организации обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть деятельность предпринимателя и артиста Тимура Юнусова и его коммерческих предприятий на предмет возможных финансовых махинаций и отмывания средств.

По предварительной оценке бухгалтерских и финансовых отчетностей, аффилированных с Юнусовым, есть основания предполагать проведение сомнительных финансовых операций, указали в ФПБК. Они требуют дать правовую оценку деятельности юридических лиц, установить конечных бенефициаров и фактических руководителей данных организаций, а также проверить законность транзакций на соответствие законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

При обнаружении нарушений и достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, прокуратура должна инициировать соответствующее расследование, заключили в организации.