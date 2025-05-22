Умерла застрелившая мужа актриса Доринья Дюваль

Звезда бразильских мыльных опер Доринья Дюваль, которая отсидела срок за убийство третьего мужа, скончалась в 96 лет от рака поджелудочной железы. Об этом рассказала ее дочь Карла Дэниэл, сообщает VOICE .

«Печаль, но и облегчение от того, что мы расстались. Мама и бабушка, которая принесла моменты радости для населения Бразилии. Люблю тебя», — написала дочь в социальных сетях.

Дюваль родилась 21 января 1929 года в Сан-Паулу. В подростковом возрасте она играла на маракасах, пела и танцевала в казино, а затем появилась на бразильском телевидении. Там девушку заметили и позвали работать в театр варьете.

Ее первым мужем был Марио Помпоне — режиссер, от которого в 1965 году она родила дочь. Во второй раз Дюваль вышла замуж за режиссера Даниэля Филью, а в третий — за продюсера Пауло Сержио Гарсия Алькантара, который был на 16 лет моложе актрисы.

Последний супруг унижал свою жену, называл ее старой и постоянно говорил, что хочет молодых девушек. В 1980 году в порыве гнева после очередных унижений Дюваль трижды выстрелила в продюсера. Сначала ей дали 18 лет тюрьмы, но затем уменьшили срок до 6 лет.

После освобождения актриса написала книгу «В поисках света — воспоминания Дориньи Дуваль». В ней она призналась, что ее изнасиловали в 15 лет, а затем ей пришлось работать проституткой. Также Дюваль объяснила, почему убила третьего мужа.