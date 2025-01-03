Умерла 93-летняя актриса МХАТа Горького Генриэтта Ромодина

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Скончалась 93-летняя актриса МХАТа им.и Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Ромодина часто играла в комедиях. Она выступала с широким репертуаром.

Наиболее известные роли Ромодиной — Воды в «Синей птице», Мисс Марчмонт в «Идеальном муже». Также она сыграла Герцогиню в «Западне для королевы», Дамы в «Зойкиной квартире», и в целом участвовала в большом количестве других постановок.

Ранее в Петербурге в возрасте 72 лет умерла экс-гендиректор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.