Умерла бывший гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

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В Петербурге в возрасте 72-х лет скончалась бывший гендиректор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, сообщается на сайте музея.

«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — говорится в сообщении.

Кальницкая занимала должность гендиректора музея-заповедника на протяжении 13 лет. За это время она внесла огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию «Петергофа».

Под руководством Елены Яковлевны проводились масштабные реставрационные и исследовательские работы по изучению истории Петергофа.

В пресс-службе музея-заповедника добавили, что информация о месте и времени прощания с Еленой Кальницкой будет опубликована позднее.

Ранее на 74-м году жизни скончался политик, экс-депутат Государственной думы РФ Виктор Алкснис. Причиной смерти полковника авиации стал геморрагический инсульт.