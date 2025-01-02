Скончался экс-депутат Государственной думы полковник Виктор Алкснис

На 74-м году жизни скончался политик Виктор Алкснис

На 74-м году жизни скончался политик, экс-депутат Государственной думы Виктор Алкснис, сообщает Telegram-канал Shot.

О смерти Виктора Алксниса в соцсетях сообщила его дочь Ирина. Причиной смерти она назвала геморрагический инсульт. О смерти полковника заявил и депутат Госдумы Михаил Делягин.

Виктор Алкснис был депутатом Верховного Совета СССР, Латвийской ССР. Избирался депутатом Госдумы третьего и четвёртого созывов. С 2013-го по 2015-й работал главой подмосковного посёлка Тучково. Находился в звании полковника авиации.

Алкснис считался одним из ярых сторонников сохранения Советского Союза.