Умер звезда «Невского» и «Условного мента» Денис Семенов

В возрасте 46 лет скончался актер Денис Семенов, известный по ролям в отечественных телесериалах «Невский» и «Условный мент». Информацию о трагедии подтвердила его жена Юлия, пишет Сайт MK.Ru .

Вдова назвала покойного супруга любимым, солнечным, светлым, талантливым и самым добрым человеком, который покинул этот мир. Актриса Марина Серегина, работавшая вместе с Семеновым, рассказала, что он долгое время боролся с раком.

С 2008 года артист был актером петербургского Театра драматических импровизаций. На большом экране Семенов впервые появился в 2022 году в картине «Свои — 5». Затем зрители увидели его в известных телепроектах, включая «Филин», «Шеф», «Невский» и «Дом с ментами».

О времени и месте церемонии прощания с артистом сообщат дополнительно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.