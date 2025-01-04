Умер заслуженный артист России Александр Зотов

3 января скончался заслуженный артист РФ Александр Зотов. Ему было 69 лет, сообщается сегодня на сайте театра Гоголя , в котором он играл.

Театральная карьера Зотова началась в 1970 году. Первым местом работы был Московский молодежный театр-студия «На Красной Пресне». За всю свою жизнь артист играл в огромном количестве спектаклей не только в России, но и за границей.

С 2021 года Зотов играл в театре Гоголя. Многие москвичи знали его по ролям в «Воскресение», «Девять», а также «Други игрищ и забав».

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