Умер заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий

В возрасте 79 лет ушел из жизни заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий. За время своей карьеры он сыграл множество ролей в театре и кино, а также озвучил ряд голливудских картин и телесериалов для российских телеканалов, сообщает РЕН ТВ .

Будущий артист родился 16 июля 1946 года в районе Арбата в интеллигентной семье. Отец привил ему любовь к кинематографу — вместе с ним Алексей Алексеевич часто посещал студию дубляжа.

К 13 годам Золотницкий одновременно мог озвучивать по четыре картины. Делая первые профессиональные шаги на этом поприще, он поступил в студию при театре имени Станиславского, а после окончания среднего образования — в Щепкинское театральное училище.

Алексей Алексеевич с успехом работал в театре, а также снимался в фильмах. Он сыграл в таких лентах, как «В ожидании чуда», «Десять негритят», «Выкуп». Но по-настоящему блестящую карьеру он построил в киноозвучании. Голосом Золотницкого в русском дубляже говорили Роберт Редфорд, Роберт де Ниро, Ален Делон, Роуэн Аткинсон и Энтони Хопкинс. Он также переозвучивал многих советских актеров.

Об артисте отзывались как об образованном и порядочном человеке, который был потрясающим мастером дубляжа.

