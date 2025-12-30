Умер советский иллюзионист Эмиль Кио
Запашный сообщил о смерти иллюзиониста Эмиля Кио
Фото - © Wikipedia.org
Народный артист РСФСР Эмиль Ренард-Кио (фамилия при рождении Гиршфельд) скончался в возрасте 87 лет, сообщил артист цирка Эдгард Запашный в личном Telegram-канале. Он назвал покойного великолепным иллюзионистом и выразил соболезнования его близким.
«Земля Вам пухом», — написал Запашный в некрологе.
Причины смерти Кио в данный момент не называются.
Накануне в Подмосковье похоронили исполнительницу хита «Прекрасное далеко», певицу и актрису дубляжа Татьяну Дасковскую. Ей было 79 лет.
