Умер советский иллюзионист Эмиль Кио

Народный артист РСФСР Эмиль Ренард-Кио (фамилия при рождении Гиршфельд) скончался в возрасте 87 лет, сообщил артист цирка Эдгард Запашный в личном Telegram-канале. Он назвал покойного великолепным иллюзионистом и выразил соболезнования его близким.