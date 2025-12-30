Умер советский иллюзионист Эмиль Кио

Запашный сообщил о смерти иллюзиониста Эмиля Кио
Культура

Фото - © Wikipedia.org

Народный артист РСФСР Эмиль Ренард-Кио (фамилия при рождении Гиршфельд) скончался в возрасте 87 лет, сообщил артист цирка Эдгард Запашный в личном Telegram-канале. Он назвал покойного великолепным иллюзионистом и выразил соболезнования его близким.

«Земля Вам пухом», — написал Запашный в некрологе.

Причины смерти Кио в данный момент не называются.

Накануне в Подмосковье похоронили исполнительницу хита «Прекрасное далеко», певицу и актрису дубляжа Татьяну Дасковскую. Ей было 79 лет.

