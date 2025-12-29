В Подмосковье похоронили исполнительницу песни «Прекрасное далеко» Дасковскую

сегодня в 16:06

Певицу и актрису дубляжа Татьяну Дасковскую похоронили на Заборьевском кладбище в подмосковном Домодедове. Она умерла еще 20 ноября, сообщается на сайте kino-teatr.ru .

На протяжении 26 лет Дасковская жила в ФРГ.

Женщина родилась 25 июня 1946 года. Она спела «Будь со мной» («Молитву») в кинокартине «Вера. Надежда. Любовь» в 1971 году.

Дасковская известна исполнением большого количества культовых советских песен для фильмов. Среди них: «Пообещайте мне любовь», а также «Прекрасное далеко» из сериала «Гостья из будущего».

