Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович

Ушел из жизни советский и российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович, сообщил его помощник Александр Колесников. Об этом пишет ТАСС .

Григоровичу было 98 лет. Причины смерти не называются. Кроме того, пока неизвестно, где и когда он будет похоронен.

С 1947 по 1957 годы Григорович являлся солистом Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. С 1961 по 1964 год был балетмейстером этого театра.

С 1964 по 1995 год работал главным балетмейстером Большого театра. С 2008 года был там хореографом. Кроме того, Григорович был публицистом и педагогом.

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