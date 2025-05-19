Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская

18 мая скончалась актриса Ольга Блок-Миримская, ей было 70 лет. Она запомнилась по роли Шуры в сериале «Моя прекрасная няня». Причины смерти не уточняются, сообщает The Voice Mag .

Звезда родом из Петрозаводска, но ее детство прошло в Симферополе. Она окончила режиссерско-театральное отделение Крымского областного культурно-просветительного училища, была актрисой в местном театре, где сыграла более 30 ролей.

Затем Блок-Миримская окончила ГИТИС. С 1990 года играла в Московском театре Олега Табакова, где также воплотила в жизнь десятки ролей.

Кроме того, артистка снималась в кино. Она играла в таких лентах, как «Слепая птица», «Праздник», «Богиня: как я полюбила», «Моя прекрасная няня». На съемках последнего сериала она сдружилась с актрисой Анастасией Заворотнюк, та даже «позаимствовала» у Блок-Миримской мариупольский акцент.

За заслуги Ольге Ивановне было присвоено звание народной артистки России. У актрисы есть дочь Ангелина, которая пошла по ее стопам.

Ранее стало известно о смерти актрисы из сериала «Обручальное кольцо» Ольги Моховой. Ей было 54 года.