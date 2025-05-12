Умерла актриса из сериала «Обручальное кольцо» Ольга Моховая

11 мая скончалась актриса Ольга Моховая, известная ролью в сериале «Обручальное кольцо» и множеством работ в Театре имени Моссовета. Ей было 54 года. Причина смерти артистки не называется, сообщает VOICE .

«Невозможно поверить, не укладывается в сознании… Шок и боль… От нас ушла Ольга Моховая — Мария Магдалина из (спектакля – ред.) „Иисус Христос — суперзвезда“, Алена из „Шиворот-навыворот“, Таня из „Заповедника“, Лицци из „Потопа“, Эмма из „Странной истории“», — говорится в сообщении Театра Моссовета.

Моховая была режиссером и автором пьесы «Вдовий хоровод». Спектакль пройдет 22 июня в Музее-театре «Булгаковский дом». Теперь он посвящен памяти актрисы.

Моховая родилась 14 июня 1970 года в Москве. Она работала на киностудии «Мосфильм». В 1993 году ее пригласили в Театр имени Моссовета. Там Мохова сыграла Магдалину в спектакле «Иисус Христос — суперзвезда». Эту роль она исполняла 15 лет. Также актриса сотрудничала с «Театром Луны».

В том числе она работала актрисой дубляжа и играла в кино и сериалах. Моховая снималась в «Кодексе чести», «Следаках», «Заповеднике», «Свидетелях» и так далее.

Ранее ушел из жизни актер Александр Кобозев, который прославился по роли в фильме «Друг мой, Колька!..». Возможная причина смерти — остановка сердца.