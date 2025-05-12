Умер актер из фильма «Друг мой, Колька!..» Александр Кобозев

Ушел из жизни актер Александр Кобозев, который прославился по роли в фильме «Друг мой, Колька!..». Возможная причина смерти — остановка сердца, сообщает SHOT .

Днем 11 мая Кобозеву поплохело в квартире в Москве. Артиста увезли в больницу, однако доктора спасти его не смогли. По словам родных, у мужчины было несколько болезней.

Кобозев стал известным в 1960-х. Славу ему принесла роль пионера-двоечника Кольки Снегирева в фильме «Друг мой, Колька!..», который снял Александр Митта.

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