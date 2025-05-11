Российский поэт Евгений Клюев умер в Дании

Прозаик, драматург, журналист и автор детских книжек 70-летний Евгений Клюев скончался на территории Дании. О смерти российского поэта в официальном Telegram-канале сообщил Московский театр юного зрителя (МТЮЗ).

Клюева не стало 9 мая, но причина его смерти не уточняется.

«9 мая скончался сказочник и поэт Евгений Клюев. Мы сегодня (11 мая — ред.) играем спектакль „Вальс простого карандаша“ по его чудесным, нежным сказкам», — рассказали в МТЮЗ.

В последние годы Клюев жил в Дании, но этот факт не мешал ему поддерживать творческие связи с Россией. Он публиковал в том числе научные и публицистические работы в родной стране. Некоторые его произведения включены в школьную программу.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России, пианиста Юрия Слесарева. Он умер 10 мая, причина кончины также не уточняется.