Народный артист России Юрий Слесарев скончался на 78-м году жизни

Знаменитый пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев скончался 10 мая в возрасте 77 лет, об этом сообщает Telegram-канал «Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства» .

«Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрия Степановича Слесарева», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти Слесарева, не уточняется. Также пока не сообщается, где и когда состоятся похороны народного артиста России.

Слесарев окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского в 1971 году. Его талант был признан еще в 1969 году на Международном конкурсе пианистов в Лидсе, а также в 1970 году на IV Международном конкурсе имени Чайковского.

В 1969 году Слесарев стал победителем Всесоюзного конкурса пианистов в Таллине, а в 1972 году — на международном конкурсе в Монтевидео (Уругвай). Начиная с 1973 года, Слесарев совмещал педагогическую деятельность в Московской консерватории с выступлениями на крупнейших концертных площадках.