Умер бывший басист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц
Фото - © MrPanyGoff. Собственная работа/Wikipedia.org
Бывший бас-гитарист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер в 71 год. Супруга музыканта рассказала изданию Bild, что он скончался от онкологического заболевания, сообщает ТАСС.
Буххольц играл в Scorpions с 1973 по 1992 год. Музыкальный коллектив основал бессменный гитарист Рудольф Шенкер в 1965 году.
На счету Scorpions 19 студийных альбомов и более 5 тыс. концертов в 80 странах. 10 альбомов были записаны при участии Буххольца.
