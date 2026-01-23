Умер бывший басист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц

сегодня в 16:33

Бывший бас-гитарист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер в 71 год. Супруга музыканта рассказала изданию Bild, что он скончался от онкологического заболевания, сообщает ТАСС .

Буххольц играл в Scorpions с 1973 по 1992 год. Музыкальный коллектив основал бессменный гитарист Рудольф Шенкер в 1965 году.

На счету Scorpions 19 студийных альбомов и более 5 тыс. концертов в 80 странах. 10 альбомов были записаны при участии Буххольца.

Ранее на 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Лариса Крамер. Актриса 55 лет служила искусству в труппе Псковского академического театра драмы им. Пушкина.

