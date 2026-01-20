Заслуженная артистка России Лариса Крамер умерла на 85-м году жизни

На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Лариса Крамер. Актриса 55 лет служила искусству в труппе Псковского академического театра драмы имени Пушкина, сообщается на сайте учреждения.

«Коллектив Псковского театра драмы скорбит о невосполнимой утрате, выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Лариса Ивановна родилась 24 июня 1941 года в городе Соликамске Пермской области. В 1957 году Крамер окончила театральную студию при Русском драматическом театре им. Н. К. Крупской г. Фрунзе в Бишкеке. с 1961 по 2016 годы служила в Псковском театре драмы им. Пушкина. На счету Крамер более 150 ролей.

За заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 1997 году актриса была награждена Орденом Почета.

Ранее стало известно, что на 48-м году жизни скончался российский актер театра и кино Дмитрий Мафрин. Артисту стало плохо прямо на остановке общественного транспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.