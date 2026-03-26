Умер актер театра и кино Петр Складчиков

26 марта ушел из жизни актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Складчиков. Ему было 75 лет. О смерти артиста сообщили в пресс-службе Малого театра.

В театре его называли настоящим мастером эпизода. Петр Данилович воплощал в жизнь запоминающиеся образы, а голос и фактуру актера любили многие зрители. На сцене Малого театра Складчиков сыграл более 90 ролей.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и друзьям Петра Даниловича, скорбим вместе с ними», — отметили в театре.

О дате и месте прощания с артистом станет известно позднее.

Актер, помимо театральной деятельности, снимался в фильмах. Он запомнился зрителям по ролям в лентах «Мы из джаза», «Золотой теленок» и «Тайна Снежной Королевы».

