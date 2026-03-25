Умер госпитализированный в психбольницу актер Тихон Котрелев

25 марта стало известно, что на 50-м году жизни скончался актер, известный по сериалу «Тихий Дон», Тихон Котрелев, которого недавно госпитализировали в психиатрическую больницу. О смерти знаменитости сообщил его сын Петр, сообщает super.ru .

«Сегодня (25 марта — ред.) умер мой любимый папочка, Тиша, Тихон Николаевич Котрелев. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет. Замечательный, добрый, тонкий и невероятно любящий человек. Очень красивый и внешне, и внутренне», — написал в соцсетях Петр Котрелев.

По словам сына актера, у Котрелева осталась большая семья, которая навсегда сохранит в памяти все самое светлое, что он им подарил. Также Петр попросил друзей и всех близких ценить каждую минуту с родными, потому что каждая беседа может оказаться последней.

Предварительно известно, что Котрелев болел панкреонекрозом — острой формой поражения поджелудочной железы, несущей угрозу жизни. Помимо этого, актер имел проблемы со спиртным, из-за которых незадолго до кончины проходил лечение в специализированном медицинском учреждении.

