Актера Тихона Котрелева госпитализировали в психиатрическую больницу

Российского актера театра и кино Тихона Котрелева госпитализировали в психиатрическую больницу. Звезда сериалов три дня не выходил на связь с родными, сообщает 112 .

В понедельник сестра приехала к 49-летнему актеру в съемную квартиру на Гоголевском бульваре. До этого врачи диагностировали у Котрелева панкреонекроз — смертельно опасное осложнение острого панкреатита.

Как пишет SHOT, спасатели вскрыли дверь квартиры актера. Прибывшие на место врачи осмотрели Котрелева, но от госпитализации он отказался.

Соседи утверждают, что артист мог уйти в загул. Люди из близкого окружения считают, что актер несколько лет страдает от алкогольной зависимости.

Тихон Котрелев получил широкую известность благодаря ролям в отечественных сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «Маргарита Назарова» и др.

