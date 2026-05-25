Дочь вице-премьера Мантурова сыграет Валентину Терешкову в фильме «Чайка»

Дочь первого вице-премьера России Дениса Мантурова Леонела сыграет главную роль в исторической драме «Чайка», которая расскажет о жизни первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает «Мосфильм» .

Производство ленты стартовало в Москве. Режиссером выступает Антон Мегердичев. Для съемок были тщательно воссозданы декорации космического корабля, Центра управления полетами и командного пункта и другие детали.

В работу над проектом была вовлечена и сама Валентина Терешкова. В том числе она лично участвовала в утверждении актрисы на главную роль.

«Для меня стать Терешковой в кино — большая честь и огромная ответственность, и я прикладываю все усилия, чтобы достойно воплотить ее образ», — призналась Леонела Мантурова.

Также в фильме сыграют Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко и другие.

Выход картины в кинопрокат запланирован на 8 апреля 2027 года. Он приурочен к 90-летию Терешковой.

Терешкова полетела в космос в 1963 году возрасте 26 лет. «Чайка» — это ее позывной на корабле «Восток-6».

